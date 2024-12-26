Киберспортивные итоги года: триумф NAVI, возвращение "s1mple" и рекордный чемпионат мира по LoL

2024 год был насыщенным на зрелищные киберспортивные события, которые надолго запомнятся поклонникам виртуальных развлечений. О самых интересных из них – в материале.

Каждый поклонник киберспорта запомнит 2024 год за что-то конкретное, ведь в нем было достаточно моментов триумфа, отчаяния поражения и просто забавных инцидентов. О 5 самых интересных событий, по мнению редакции, вам расскажет 24 Канал.

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Историческая победа NAVI

Удивительное достижение покорилось украинской организации в апреле, когда они триумфально победили на первом "Мейджоре" в истории Counter-Strike 2.

Тогда, несмотря на очевидный статус фаворитов, FaZe не смогли одолеть интернациональный состав "рожденных побеждать", который оправдал собственное название, выиграв финал со счетом 2:1.

За победу команда получила 500 тысяч долларов, трофей PGL CS2 Major Copenhagen, но самое важное, что на празднике киберспорта появились украинские флаги.

Триумф Natus Vincere / Фото HLTV

Возвращение короля

Очевидно увидев, что NAVI прекрасно справляются без него, лучший игрок в истории Counter-Strike приревновал и решил прекратить свой бессрочный отпуск и вернуться на соревновательную арену.

Речь, конечно, о Александре Костылеве, более известном как "s1mple".

Его переход в саудовскую организацию Falcons (пусть и на правах аренды) на самом деле шокировал поклонников NAVI, но добавил изрядной интриги концовке киберспортивного сезона.

"s1mple" в джерси нового коллектива / Фото HLTV

Правда, когда Костылев оказался на сервере, то быстро стало понятно, что он не сможет самостоятельно привести свою новую команду к желаемым ею результатам.

Falcons преследовали неудачные результаты, а командное взаимодействие все не клеилось.

В итоге коллектив даже не сумел попасть на шанхайский "Мейджор". А о пребывании в нем "s1mple" через несколько лет, вероятно, никто и не вспомнит, ведь он уже заявил, что не присоединится к "соколам" на постоянной основе.

Лучшие игроки Counter-Strike 2 в 2024 году

Из-за провальных выступлений за Falcons Александр Костылев точно не окажется в двадцатке лучших киберспортсменов по CS 2 в 2024 году.

Кого же мы там увидим, при поддержке Favbet предположил известный эксперт Александр "PETR1K" Петрик.

По его мнению, бронзу рейтинга HLTV получит снайпер G2 – "Monesy". В шаге от триумфа остановится его визави из Team Vitality – Матье Эрбо, более известный как "ZywOo".

Триумфовать же будет "donk" из Spirit, который за год завоевал 5 званий MVP и набил себе удивительный рейтинг в 1.36.

Первая десятка лучших киберспортсменов года по версии Петрика / Фото с телеграмм-канала ШТАБ CS2

Не обойдется в рейтинге и без украинцев. Кроме Валерия "B1t" Ваховского, которому аналитик прогнозирует 9 позицию, в двадцатке лучших игроков мира Александр также видит снайпера NAVI Игоря "wonderful" Жданова, которому он прогнозирует 11 место.

Остальные учасники двадцатки от Петрика / Фото из телеграмм-канала ШТАБ CS2

Рекордный Чемпионат мира по LoL

League of Legends Worlds 2024 был не только самым масштабным турниром уходящего года, но и установил невероятный рекорд.

Триумфаторами соревнования в пятый раз стала команда T1. Кроме этого, Worlds 2024 запомнится бешеным выступлением культовой группы Linkin Park, участники которой создали гимн для события.

Фантастическое выступление Linkin Park: смотрите видео

Зрелищное шоу, устроенное организаторами, вместе с напряженными матчами обусловило то, что финал Worlds 2024 стал самым популярным киберспортивным событием в истории.

На пике за решающим поединком наблюдало 6 941 110 зрителей, но мы уверены, что уже в 2025 году и этот показатель будет превзойден.

Первый "пит-стоп" в Counter-Strike 2

Невозможно представить мир киберспорта без юмора и забавных инцидентов. Одна из самых веселых сцен за последние годы произошла на турнире ESL Pro League Season 20.

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Киберспортсмен коллектива NIP нуждался в замене монитора, а команда админов ESL почувствовала, что это их звездный час, и поспешила на помощь.

Весь процесс попал в кадр трансляции, но англоязычная студия не растерялась и блестяще откомментировала его в стиле коллег из "Формулы-1", создав по-настоящему забавное и иконическое видео.

"Пит-стоп" в CS 2: смотрите ролик

Полностью украинский состав на "Мейджоре"

Закрывал киберспортивный год масштабный Perfect World Shanghai Major, ставший первым турниром такого уровня, который Valve провели в Азии.

Хотя он оказался не слишком удачным для NAVI, все же именно на этом "Мейджоре" произошло историческое для нашего киберспорта достижение.

Организация футболиста сборной Украины и лондонского "Арсенала" Александра Зинченко – Passion UA – пробилась в Opening Stage.

Ребята из Passion UA / Фото HLTV

Выдающимся моментом является то, что коллектив состоит полностью из украинцев, и это впервые команда с украинским монобольшинством выступила на соревнованиях такого масштаба.

Хотя молодым людям не удалось пробиться в основную стадию "Мейджора", они хорошо "пошумели" на профессиональной сцене высокого уровня и точно учтут собственные ошибки и вернутся сильнее в следующем году.

Дальше будет

Итак, 2024 год в киберспорте запомнился выдающимися достижениями, неожиданными поворотами и курьезными моментами. Украинская организация NAVI триумфально получила первый в истории Major по CS2, а возвращение легендарного "s1mple" стало одним из главных разочарований сезона.

Рекордный чемпионат Worlds 2024 по League of Legends вошел в историю благодаря фантастическому шоу, а участие украинского состава Passion UA на Shanghai Major стало важным этапом для развития украинской индустрии виртуальных соревнований.

В общем этот год показал, что киберспорт продолжает удивлять, вдохновлять и развиваться, поэтому в 2025 году он точно еще не один раз порадует, а, может, даже заставит плакать своих преданных зрителей.