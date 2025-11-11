Перенос GTA 6 неожиданно стал одной из тем заседания польского парламента

Задержка выхода Grand Theft Auto 6 не оставила равнодушными даже польских политиков, ведь эта тема неожиданно стала предметом обсуждения в польском парламенте. К тому же под интересным углом.

GTA 6 – это не просто игра, а культурный феномен, который может изменить ландшафт индустрии развлечений. Учитывая это, не так удивительно, что о переносе проекта Rockstar заговорили в парламенте Польши, правда, несколько удивляют переживания политиков, информирует 24 Канал со ссылкой на Dexerto.

Опасаются митингов и беспорядков?

6 ноября Rockstar Games подтвердили, что GTA 6 не выйдет в запланированный срок, которым был май 2026 года. Проект пришлось перенести на 19 ноября 2026 года.

Неприятная новость всколыхнула игровую индустрию, вызвав немало разных мнений, и даже дошла до польского парламента.

В частности, один из чиновников рассказал об этой смущающей ситуации в прямом эфире, заявив, что опасается реакции людей.

В своем парламентском заявлении я хотел сообщить вам об очень тревожном деле. Час назад Rockstar Games объявили, что выпуск GTA VI будет перенесен до следующего года. Это огромный скандал. Честно говоря, если люди не выйдут на улицы после чего-то подобного, я не знаю, что произойдет,

– сказал член оппозиционной партии KWiN Витольд Туманович.

Интересный момент заседания – смотрите видео

Удивительно, но его "опасения" поддержал еще один депутат, Павел Шрот из партии "Право и справедливость", который ответил, что уважает такие заявления и надеется, что так же не перенесут дополнения к Mount & Blade II: Bannerlord.

Понятно, что эти реплики были более шутливого характера, но то, что о GTA 6 говорят в таких учреждениях как парламент – это еще один показатель уровня эпохальности будущей игры Rockstar.

Что известно о переносе GTA 6?